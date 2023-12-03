Проект бюджета Вологды на 2024 г одобрили городские депутаты

Проект бюджета Вологды на 2024 г. и плановые 2025–2026 гг. рассмотрели на заседании комитетов гордумы.



В 2024 г. объем доходов будет больше 16,5 млрд руб. Расход бюджета — 16,9 млрд. Сохранится соцнаправленность.



Собственные доходы города — 4,3 млрд руб. Главная часть доходов состоит из поддержки вышестоящих бюджетов. Это 12 млрд, половина из которых субсидии на развитие Вологды. 52% бюджета пойдет на решение задач в соцсфере, спорте, образовании и культуре, а также на патриотические цели (какие именно, не сообщается).



Продолжится реализация проектов развития горинфраструктуры и благоустройства (возведение в Прилуках начальной школы, Некрасовского моста, ремонт переправ на ул. Челюскинцев, Козленской, Можайского, а также в Кувшинове и Осановском проезде). Есть проекты, требующие больших вложений.



Публичное слушание проекта бюджета на перспективу 3-х лет пройдет в 17:00 4 декабря в Доме офицеров.



6 декабря все поправки будут обобщены, а 21 декабря проект бюджета рассмотрят на сессии Вологодской гордумы.