В мае саперы обезвредили в Карелии 45 взрывоопасных предметов

Опасные находки были обнаружены в Прионежском, Сортавальском, Суоярвском, Лоухском, Питкярантском районах, Петрозаводске.

С начала месяца специалисты групп по разминированию, взрывоопасным работам отряда Карельской поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили 45 взрывоопасных предметов, учебный артиллерийский снаряд, корпус минометной мины без взрывчатки времен ВОв. Работать с ними было сложно, так как многие снаряды пролежали в земле 70 лет.



Саперы подразделения Петрозаводска совершили 11 выездов. Предметы обнаружены при разных обстоятельствах. Три раза жители республики находили предметы в лесу, 2 раза - при строительстве зданий и дорог, 3 раза – во время работ на дачных участках, 3 раза - в процессе поиска, захоронения останков погибших. Артиллерийский учебный снаряд найден горожанами на ул. Шотмана Товарной станции Петрозаводска.



Весь арсенал боеприпасов был уничтожен саперами, о чем рассказали в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности, безопасности населения. Никто не пострадал.