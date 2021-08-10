Проведены обыски в компаниях, которые обеспечивали продуктами поезд «Мурманск-Адлер»

Следком Западного межрегионального управления на транспорте Следкома РФ расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления ст. 238 ч. 1 УК РФ (услуги, не отвечающие безопасности жизни потребителей).



6 августа дети, ехавшие в лагеря Краснодарского края в составе организованных групп, получили пищевое отравление. Медработники госпитализировали 31 пассажира в больницы Белореченска, Апшеронска, а по прибытию состава в конечный пункт назначения 60 детей направили в больницу Туапсе.



Для расследования создана оперативная группа, а следователями проведен комплекс процессуальных действий в Москве, Ростове, Мурманске, Краснодарском крае.



Произведен осмотр вагона-ресторана, взяты пробы суточного рациона, смывов с поверхностей вагонов, назначены экспертизы, изъяты накладные и бракеражные журналы, взят биоматериал поездной бригады, сотрудники организаций-поставщиков опрошены, как и работники пункта формирования, начальник поезда, сопровождающие лица, директор, повар вагона-ресторана, официанты.



Сделаны обыски компаний, снабжавших продуктами пассажирский поезд, организован спектр следственных действий, призванных установить все обстоятельства, причины, условия преступления.