Глава Красноборского района попался на махинациях с жильем

Скандальный чиновник Казачек хотел вселить детей-сирот из нормального жилья в плохое. Верится в это с трудом, учитывая ранг чиновника и то, что скандал мог в любой момент стать достоянием прессы.



Следственные органы РФ в Архангельской области возбудили уголовное дело против главы мунобразования Красноборского района, подозреваемого в преступлении по ст. 286 г. 2 УК за превышение полномочий.



Напомним, что глава МО «Алексеевское» О. Козачек не раз был замечен в уголовных делах на протяжении своей биографии, при этом почему-то занимал руководящие посты.



В 2015–2016 гг. он повышал свой авторитет, покупая жилье для детей-сирот, для чего были куплены 2 квартиры в муниципальную собственность за 3 млн руб.



Чиновник купил квартиры в доме, находящемся в неудовлетворительном техсостоянии, причем подписал документ на ввод аварийного дома в эксплуатацию. Это расценивается как превышение должностных полномочий, нарушение права детей-сирот. Жилье не отвечает не строительным, не санитарно-техническим, не противопожарным нормам. Жить в нем нельзя. Чиновник своими действиями причинил ущерб муниципалитету почти на 2956 тыс. руб.



Уголовное дело против него возбудили на основании представленных прокуратурой АО, УМВД РФ по Архангельской области материалов.









