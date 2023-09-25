В Карелии собирают подписи в защиту инструкторов лагеря «Сямозеро»

В Карелии друзья П. Ильина и В. Круподерщикова, которые проходили по «Сямозерскому» делу, собирают подписи под петицией, чтобы отменить жесткий приговор инструкторам, по вине которых погибли 14 детей.



В горсуде их признали виновными, поскольку они оказывали услуги, не отвечающие нормам безопасности, повлекшие смерть больше 2-х человек. Ильин во время трагедии не был на озере. Его приговорили к 5 годам в колонии и штрафу более 17 млн руб. в качестве возмещения морального ущерба потерпевшим. Круподерщиков получил 6 лет колонии и штраф в 36 млн руб. Друзья считают, что это слишком много, и нужно учесть юный возраст инструкторов, которым на момент трагедии было 19 и 20 лет, а перекладывать всю вину на студентов неправильно.



Авторы петиции подчеркнули, что дети утонули из-за плохой организации отдыха, а не из-за студентов. На самом деле, если внимательно изучить материалы дела, оба виноваты в случившимся, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, и уже тот факт, что о тонувших детях своевременно не сообщили полиции и МЧС говорит сам за себя. Родственники утонувших детей считают, что виновные получили слишком легкое наказание, и их можно понять. 5 и 6 лет - это минимуму, который можно было получить.



