Прокурор Карелии попросил для инструкторов лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» больше 7 лет в колонии

Судья Петрозаводского горсуда Е. Голяева рассматривает нашумевшее уголовное дело двух инструкторов лагеря «Парк-Отель «Сямозеро», в котором погибли 14 детей. П. Ильин и В. Круподерщиков обвиняются в оказании услуг, не соответствующих нормам безопасности.



На днях состоялось судебное заседание, на котором гособвинителем выступает прокурор Карелии Д. Харченков. Он просил суд приговорить Ильина к 7 годам, Круподерщикова к 7 годам 6 месяцам отбывания в колонии общего режима. Также он просил удовлетворения всех исков потерпевших.



Адвокат Круподерщикова Д. Маслов сообщил, что судебно-медицинская экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Экспертиза была назначена судом, поскольку после трагедии он попал в ДТП, получив травму головы.



Напомним, что инструкторы должны были следить за подростками в лагере, но 18 июня 2016 г. в озере утонули сразу 14 воспитанников – школьников 6-7 классов. Причина - использование неисправных плавсредств, превышение их грузоподъемности, отсутствие у детей спасательных жилетов по размеру, сложные погодные условия. Круподерщиков также не принял мер к спасению детей, оставив в опасном для здоровья и жизни состоянии.



На скамье подсудимых также оказались директор лагеря Е. Решетова, координатор В. Виноградов, экс-глава Роспотребнадзора Карелии А. Коваленко, глава ведомства Л. Котович. Виновными были признаны Решетова, Виноградов, Круподерщиков (9,5 лет, 9,5 лет колонии общего режима, 8 месяцев колонии-поселения).







