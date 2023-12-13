В Карелии жители райцентров замерзают в квартирах



Жители Карелии из Пудожа и Лоухи мерзнут в собственных квартирах, школах и офисах. Проблемы с отопительной системой появились в самые морозные дни, когда температура в помещениях упала до 10. Люди начали болеть, а из-за мороза выздороветь нет возможности. Коммунальщики ничего не делают для исправления ситуации, а счета за отопления продолжают приходить заоблачные.



Глава «КарелКоммунЭнерго» А. Меньшиков уверил, что соцучреждения получили дополнительные обогреватели, только забыл предупредить, что из-за их использования будут приходить еще и заоблачные квитанции за электричество. Когда специалисты пройдутся на квартирам, сделают замеры температуры,, чтоб сделать перерасчет за отопление, Меньшиков также не сказал. Пообещал 14 декабря запустить на всю мощность 2-й котел местной котельной, но так и не сказал о причине такого плохого отопления. Но его обещания были продиктованы только тем, что на прямой линии с президентом пришлось что-то говорить и как-то оправдываться.



В Пудоже решать проблему решили через прокуратуру. Представители ведомства уже побывали на ул. Ленина 84, 86, где без верхней одежды находиться невозможно. Райпрокурор А. Кытьков совместно с представителем УК провел замер температуры в помещениях, на входе. Будут приняты меры по восстановлению прав граждан.



