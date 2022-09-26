Строительство моста в Пряжинском районе Карелии завершено досрочно

>> Промышленность >> 26.09.2022

На трассе Петрозаводск-Суоярви открыто транспортное движение по обновленному мосту через р.Кутижма. Команда ПСК «Строитель» выполнила основной объем ремонтных работ значительно раньше графика, сообщил глава Карелии А.Парфенчиков.

На странице в соцсети руководитель республики уточнил: подрядчик приступил к финальной стадии. Предстоит демонтаж временной переправы, благоустройство прилегающей к объекту территории, установка освещения. В целом за пятилетку в Карелии построено и обновлено 9 мостовых переходов, в порядок приведено свыше 90 км стратегически важной дороги между Петрозаводском и Суоярви.

В июле дорожники завершили реконструкцию долгожданного железобетонного сооружения через Сяпсю. В настоящее время они приступили к замене моста в Чалне. Параллельно проводится реконструкция наиболее проблемного участка трассы – от 25 до 33 километра. Там производится замена не только асфальтового покрытия, но и основания. По сути, этот отрезок пути будет полностью новым, написал Парфенчиков.

Автор поста выразил уверенность, что обновление дорожной инфраструктуры станет дополнительным драйвером для экономического развития Карелии, в том числе поселений Суоярвского и Пряжинского районов.





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