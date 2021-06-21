Коми республиканскую клиническую больницу закрывают под ковид

Республика Коми >> Медицина >> 21.06.2021

Главврач больницы Р. Абакаров сообщил, что в республике много заболевших коронавирусом в тяжелой форме, поэтому КРКБ полностью закроют и разместят пациентов с ковидом. Официальных документов нет, а окончательное решение примут сегодня.

Сейчас спрогнозировать ситуацию невозможно, болезнь непредсказуема. Единственный способ ситуацию стабилизировать - массово привиться. Возможно, будет введена обязательная вакцинация.

В. Абакаров был в Ярославле, но в связи с ситуацией срочно вернулся на работу из отпуска.

Несмотря на то, что решение еще не принято, больницу уже освобождают от пациентов. Кого-то выписывают, кого-то переводят в другие медучреждения города. В больнице считают, что лучше заранее подготовиться к большому потоку больных ковидом, но лучше бы до этого не дошло.

Напомним, что глава Коми дополнил список ограничений в регионе. В последнем указе о режиме повышенной готовности продлили запрет на работу ночных клубов, предприятиям и организациям рекомендовали перевести 30% персонала на дистанционную работу.





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