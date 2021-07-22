МРТ для детской республиканской больницы купят в 2022 г.
Сейчас из-за отсутствия в больнице аппарата МРТ родители возят детей на исследование в Республиканский перинатальный центр. Одна из матерей жаловалась главе Минздрава Карелии М. Охлопкову на эти неудобства.
Министр признал, что ситуация должна быть исправлена. Но для этого надо закупить дорогой ядерно-магнитно-резонансный томограф, а его стоимость 70-100 млн руб. В 2020 г. власти уже подготовили для него помещение в Детской больнице.
ЯМРТ, который планировали купить, в перечень оборудования для покупки в рамках программы модернизации первичного звена не входит. Поэтому пришлось перенести покупку на 2022 г., на что заложили в бюджете 100 млн руб. Но покупку могут сделать во строй половине года, потом придется ждать, когда аппарат настроят, найдут специалиста, который сможет к ним работать.
А пока пациенты детской больницы будут испытывать неудобства. По плану – организовать транспортную доставку людей для проведения консультаций и процедуры прохождения МРТ-исследования в Республиканский перинатальный центр.
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