Аппарат УЗИ и фиброгастроскоп появились в Сычевской больнице

Республика Коми >> Медицина >> 01.08.2021

Программа модернизации первого звена здравоохранения Коми рассчитана до 2025 г., а на ее реализацию выделят 6 млрд руб.
Минздрав региона запланировал строительство 63 медобъектов, капремонт 40 объектов здравоохранения, закупку 1,5 тыс. единиц оборудования, 275 единиц транспорта.

Изначально бюджет программы был 4,2 млрд руб., но глава Коми В. Уэйба "выбил" у президента России 6 млрд руб. В рамках программы будет закуплено 130 единиц диагностического оборудования, а высокотехнологичную технику поставят в поликлиники, стационары в 2021 г. Запланирована покупка компьютерных томографов, маммографов, флюорографов, рентген-аппаратов и эндоскопического оборудования.
Цель программы - улучшить качество и доступность первичной медпомощи для сельских районов, пгт, городов с населением до 50 тыс. человек.

Программа рассчитана на 5 лет, поэтому запланированные поставки и работы будут проводиться поэтапно. Медобрудованием в первую очередь обеспечат сельские поликлиники и небольшие больницы особо нуждающиеся в новой технике.





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