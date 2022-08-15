Отделение анестезиологии-реанимации НОБ пополнилось двумя автоматическими анализаторами газов крови

Автоматические анализаторы газов крови используются для предоставления медпомощи, рекомендации пациентам с диабетом, дыхательной недостаточностью, тяжелыми травмами и прочими острыми состояниями. Аппараты закуплены в рамках окружной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» с целью улучшения показателей нацпроекта «Здравоохранение».



Автоанализаторы предназначены для исследования параметров кислотно-основного равновесия крови, газов крови на базе прямого измерения pH, парциального давления кислорода, углекислого газа, концентрации ионов калия, натрия, кальция, вычисления производных. До того, как появился новый аппарат в отделении использовался старый, который часто ломался, требовал частого техобслуживания, покупки дорогих расходных материалов, о чем рассказал М. Зинуров, анестезиолог-реаниматолог больницы.



Масштабная программа обновления первичного звена здравоохранения должна гарантировать доступность, качество первичной медико-санитарной помощи. Для этого нужно укрепить материально-техническую базу всех лечебных учреждениях НАО. В рамках реализации программы обновят 29 единиц медоборудования, которое нуждается в замене из-за износа и морального старения в Ненецкой окружной больнице, 2 единицы медоборудования в поликлинике п. Искателей. Это обойдется в 80 млн руб.













