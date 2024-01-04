В 2024 г. обновят здание Коми онкологического диспансера
Коми республиканский онкодиспансер решено капитально отремонтировать. На госзакупках уже появилась заявка на ремонт помещений в здании КРКОД на ул. Гаражная, 4 в Сыктывкаре. Цена закупки 22,75 млн руб.
Принять участие в тендере можно до 12 января, а 16 конкурсная комиссия назовет подрядчика-победителя, с которым заключат договор.
Согласно техдокументации, работа должна быть сдана через 3 месяца с подписания договора.
Капремонт включает: демонтаж, замену или отделку потолка, стен, установку световых и других приборов, замену сантехники. Запланирована замена всей электрики с демонтажом и заменой розеток.
В КРКОД также заменят систему водоснабжения, установят новую систему пожарной сигнализации, прочие системы оповещения, управления эвакуацией.
По плану в конце апреля-начале мая больница снова сможет работать в штатном режиме, после того как внутренняя отделка будет приведена в порядок, а оборудование и мебель расставлены по местам и приведены в рабочее состояние. Она станет комфортнее для персонала и пациентов.
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