В 2024 г. обновят здание Коми онкологического диспансера

Коми республиканский онкодиспансер решено капитально отремонтировать. На госзакупках уже появилась заявка на ремонт помещений в здании КРКОД на ул. Гаражная, 4 в Сыктывкаре. Цена закупки 22,75 млн руб.



Принять участие в тендере можно до 12 января, а 16 конкурсная комиссия назовет подрядчика-победителя, с которым заключат договор.



Согласно техдокументации, работа должна быть сдана через 3 месяца с подписания договора.



Капремонт включает: демонтаж, замену или отделку потолка, стен, установку световых и других приборов, замену сантехники. Запланирована замена всей электрики с демонтажом и заменой розеток.



В КРКОД также заменят систему водоснабжения, установят новую систему пожарной сигнализации, прочие системы оповещения, управления эвакуацией.



По плану в конце апреля-начале мая больница снова сможет работать в штатном режиме, после того как внутренняя отделка будет приведена в порядок, а оборудование и мебель расставлены по местам и приведены в рабочее состояние. Она станет комфортнее для персонала и пациентов.