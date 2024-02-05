Озвучен список самых распространенных видов опасного заболевания в Карелии

Министр здравоохранения РК в День борьбы с раком напомнил, как важно сказать слова признательности людям, столкнувшимся с заболеванием, противостоящих ему, продолжающих жить. Рак - это не приговор, и так считает ученое общество, врачи.



В Карелии 3-уровневая система оказания помощи раковым больным. Сначала это клиники со смотровыми кабинетами, профилактикой, потом межрайонные медцентры, специализированная медпомощь в Республиканском онкодиспансере, Детской республиканской больнице им. Григовича, Республиканской больнице им. Баранова.



В РК распространены несколько видов рака. У мужчин - предстательной железы, кожи, легкого; женщин - кожи, молочной железы, ободочной кишки. Ежегодно в Карелии фиксируется порядка 3000 злокачественных заболеваний, и 50% - на ранней стадии. За счет профилактики, плановых медосмотров удается обнаружить проблему на стадии, когда ее можно вылечить.



Жителей Карелии просят не оставаться равнодушными к своему здоровью, не пускать проблемы со здоровьем на самотек, потому что только своевременная помощь специалистов поможет справиться с болезнью.







