Озвучен список самых распространенных видов опасного заболевания в Карелии

Республика Карелия >> Медицина >> 05.02.2024

Министр здравоохранения РК в День борьбы с раком напомнил, как важно сказать слова признательности людям, столкнувшимся с заболеванием, противостоящих ему, продолжающих жить. Рак - это не приговор, и так считает ученое общество, врачи.

В Карелии 3-уровневая система оказания помощи раковым больным. Сначала это клиники со смотровыми кабинетами, профилактикой, потом межрайонные медцентры, специализированная медпомощь в Республиканском онкодиспансере, Детской республиканской больнице им. Григовича, Республиканской больнице им. Баранова.

В РК распространены несколько видов рака. У мужчин - предстательной железы, кожи, легкого; женщин - кожи, молочной железы, ободочной кишки. Ежегодно в Карелии фиксируется порядка 3000 злокачественных заболеваний, и 50% - на ранней стадии. За счет профилактики, плановых медосмотров удается обнаружить проблему на стадии, когда ее можно вылечить.

Жителей Карелии просят не оставаться равнодушными к своему здоровью, не пускать проблемы со здоровьем на самотек, потому что только своевременная помощь специалистов поможет справиться с болезнью.







Рекомендуем по теме:

Нацпроект «Здравоохранение»: обследование на новом маммографе прошли 125 жителей НАО

МРТ для детской республиканской больницы купят в 2022 г.

Ситуационный центр создали в инфекционной больнице Карелии

В Карелии увеличится количество лабораторий для тестов на коронавирус

В петрозаводском лицее №1 борьба вшами закончилась аллергией

В Архангельске проходит конференция онкологов


В 6 районах Коми откроют кабинеты спортивной медицины

400 детей НАО поедут летом отдыхать по путевкам «Мать и дитя»

В Костомукше разобрали скалу ради строительства дома-интерната

Программа "Свой дом в Арктике" стартует 1 февраля

В Архангельске изменят схему движения транспорта

На автобусных маршрутах в Нарьян-Маре установят теплые остановки

Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2024 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета