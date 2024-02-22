Проектирование перинатального центра в Сыктывкаре стартует в 2024 г.
Проект будет похож на медучреждение в Туле.
Глава Минстроя Коми А. Чибисов сообщил, что планировалось начать проектирование перинатального центра в прошлом году, на что выделили деньги, но контракт с подрядчиком так и не был заключен, поэтому до сих пор проектирование не начато.
Сложная ситуация и с участком Больничного городка. Приходится менять уже 3-й участок, так как все они неподходящей формы и обременены сетями.
Первый участок был Х-образной формы с 7 линиями электропередач. Пришлось от него отказаться, потому что только стоимость выноса оценивалась в 1,5 млрд руб.
Второй участок имел ограничения по объекту культурного наследия. Третий участок постараются объединить с частями участков разных госучреждений.
Контракт на проектирование заключат в апреле-мае.
Напомним, что построить новое родовспомогательное учреждение хотят в Коми еще с 1995 г., так как уже на тот момент действующий центр, построенный по проекту 1965 г., морально устарел. Новый центр на 150 коек планировали возвести на ул. Гаражной. Его хотели включить в инвестпрограмму.
Рекомендуем по теме:
В 6 районах Коми откроют кабинеты спортивной медицины
400 детей НАО поедут летом отдыхать по путевкам «Мать и дитя»
В Костомукше разобрали скалу ради строительства дома-интерната
Программа "Свой дом в Арктике" стартует 1 февраля
В Архангельске изменят схему движения транспорта
На автобусных маршрутах в Нарьян-Маре установят теплые остановки
Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант