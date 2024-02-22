Проектирование перинатального центра в Сыктывкаре стартует в 2024 г.

Республика Коми >> Медицина >> 22.02.2024


Проект будет похож на медучреждение в Туле.

Глава Минстроя Коми А. Чибисов сообщил, что планировалось начать проектирование перинатального центра в прошлом году, на что выделили деньги, но контракт с подрядчиком так и не был заключен, поэтому до сих пор проектирование не начато.

Сложная ситуация и с участком Больничного городка. Приходится менять уже 3-й участок, так как все они неподходящей формы и обременены сетями.

Первый участок был Х-образной формы с 7 линиями электропередач. Пришлось от него отказаться, потому что только стоимость выноса оценивалась в 1,5 млрд руб.

Второй участок имел ограничения по объекту культурного наследия. Третий участок постараются объединить с частями участков разных госучреждений.

Контракт на проектирование заключат в апреле-мае.

Напомним, что построить новое родовспомогательное учреждение хотят в Коми еще с 1995 г., так как уже на тот момент действующий центр, построенный по проекту 1965 г., морально устарел. Новый центр на 150 коек планировали возвести на ул. Гаражной. Его хотели включить в инвестпрограмму.





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