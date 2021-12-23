Главный педиатр Минздрава Карелии жалуется на отказ от вакцинации детей

Республика Карелия >> Общество >> 23.12.2021

О. Шорохова, главный педиатр министерства, рассказала, что родители все чаще стали отказываться от вакцинации детей, опасаясь последствий. Но они забывают, что грозит непривитым малышам.

Во время пандемии люди стали забывать, что есть опасные инфекции помимо ковида, и против них необходимо делать прививки. Календарь прививок в России никто не отменял. Стоит вопрос о прививках от полиомиелита, так как есть угроза распространения заболевания.

Причины отказов родителей разные. Чаще религиозные, кто-то не доверяет прививкам, кто-то боится смерти. Большую роль имеет антипрививочная пропаганда в мире. Но статистика говорит, что 80% заболеваний полиомиелитом приходится как раз на невакцинированных детей до 4-х лет. Вакцинация позволяет избежать тяжелой формы заболеваний, осложнений и летальных исходов. Родители должны услышать здравый голос и защитить детей от смерти.

Риск завоза в страну полиомиелита высокий. Инфекция не распространяется лишь благодаря вакцинации. Она может попасть из Узбекистана, Таджикистана.





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