Жителям Мурманской области в сентябре предоставят возможность проголосовать дистанционно

Мурманская область >> Политика >> 27.05.2021

Область была включена в список 7 российских регионов, в которых в ходе сентябрьских выборов будет тестироваться система электронного голосования (ДЭГ). По словам главы региона Андрея Чибиса, это решение стало оправданным, так как власти в последнее время уделяли значительное внимание цифровизации, постоянно совершенствуя основные сервисы, делающие жизнь людей комфортнее.
С помощью онлайн-голосования жители области смогут участвовать в выборах, пребывая в отпуске или командировке. Принимая во внимание пандемию, подобный способ голосования выглядит наиболее безопасным, подчеркнул Андрей Чибис.

Помимо Мурманской области, в перечень регионов для эксперимента с ДЭГ вошли Севастополь, Москва, Нижегородская, Курская, Ростовская и Ярославская области. Регион выразил намерение поучаствовать в эксперименте еще в марте, подав соответствующую заявку. Во время тестирования системы Мурманская область оказалась в числе лидеров по количеству избирателей, захотевших принять участие в этом процессе.

По мнению экспертов, во время организации электронного голосования могут возникнуть проблемы. Например, согласно общероссийскому рейтингу качества оказания цифровых услуг гражданам регион занимает скромное 62 место. При этом региональная система ДЭГ еще не прошла аттестацию ФСТЭК на безопасность, а партии и общественные наблюдатели узнали о ее применении в ходе выборов всего за 2 недели до старта избирательной кампании.





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