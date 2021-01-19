В 2021 г. Отделение социальной защиты населения закупит 600 путевок «Мать и дитя»

По результату приемной кампании, проходившей в регионе 20 ноября - 20 декабря, на оздоровительные путевки отправятся 352 ребенка, 286 родителей.



Курс лечения и период пребывания в санаторном учреждении - 21 день. Главный период заездов - апрель – сентябрь. В какой санаторий поедут дети, станет известно позже.



Документы направлены в Управление госзаказа Ненецкого округа для определения курортного учреждения. В марте будут известны город и санаторий. Это случится после подписания госконтракта.



Путевки на оздоровление предоставляются семьям со среднедушевым доходом на члена семьи менее двукратной величины прожиточного минимума. Обязательное условие - наличие медпоказаний к санаторному лечению. Первоочередным правом на путевки могут воспользоваться многодетные семьи, воспитывающие ребенка–инвалида.



Оздоровительные путевки на деньги бюджета НАО предоставляются раз в 2 года. Воспользоваться ими могут дети 4-12 лет III группы здоровья, 4-15 лет VI, V групп здоровья, нуждающиеся в санаторном лечении по медпоказаниям.

С ребенком в санатории могут поехать родители, бабушка или дедушка, опекун.