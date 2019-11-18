В 2020 г. жители Коми стали больше тратить денег на услуги юристов и курьеров

Республика Коми >> Общество >> 31.01.2021

Из-за пандемии ковида прибыли недосчитались музеи, санатории, отели, турагентства, театры, перевозчики, фитнес-центры.

По данным Комистата, в 2020 г. жители региона на оплату услуг потратили 46,8 млрд руб., что на 16% меньше, чем в 2019 г. (52,5 млрд руб.). Из видов услуг расходы увеличились на получение услуг, оказываемых пожилым людям и инвалидам (+48,9%). На 1% увеличились расходы на почтовую связь, курьеров (344 млн руб.). На 4% расходы увеличились на получение юруслуг (404 млн руб.).

От сокращения денпотока пострадали санаторные и курортные учреждения, на которые население потратило 152 млн руб., что на 60% меньше, чем годом ранее. Учреждения культуры смогли заработать 268 млн руб. (-48%), транспортные предприятия – 4,87 млрд руб. (-38%), турагентства - 1,27 млрд руб. (-37%). Расходы на физкультуру и спорт уменьшились на 35%, до 280 млн руб.

Самые крупные суммы расходуются на услуги ЖКХ: из 10 руб. 3,3 руб. приходятся за «коммуналку», телекоммуникационные услуги, жилищные, транспортные, бытовые, медицинские, образовательные услуги.





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