Жителей Кировска попросили не находиться у горы Юкспорр

Мурманская область >> Общество >> 08.04.2021

Горнолыжный комплекс на горе Кукисвумчорр остановил подъёмники. Сегодня в лавинных очагах №22, 23 на горе Юкспорр спускают лавины. Это место над объездной автодорогой над ул. Комсомольская в Кировске.

По причине спуска лавин жителей предупреждают о снежно-пылевом облаке и воздушной волне у домов № 13, 10, 14, 16 на ул. Комсомольская, на ул. Советская, 5 и 6, на ул. Кирова, 21 и 25А. Не рекомендуется находиться в опасной зоне работ, на открытой местности, в том числе во дворах домов, гаражных строениях на ул. Кирова и ул. Комсомольская.

Также спуск лавин проводят на горе Кукисвумчорр в лавинных очагах с сорокового по сорок второй. По этой причине горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр» остановит подъемники.

Напомним, что в Кировске принудительно спускают лавины постоянно. Жилые дома изначально были построены слишком близко к горе, и теперь их жители постоянно находятся в опасности из-за спуска лавин. Если принудительно не спускать снег с гор, жилые дома может полностью завалить снежной лавиной.





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