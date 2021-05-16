Здание для следователей построят в Сыктывкаре

Управление Следкома России в Коми объявило тендер на проектно-изыскательские работы по возведению здания администрации в Сыктывкаре. Стоимость контракта — 4,4 млн руб. Подрядчика определят 18 июня, а до 31 июля 2022 г. ему нужно будет подготовить проектную документацию.



Здание администрации построят на участке 100/1, чья площадь 9279 кв. м. на Сысольском шоссе. Непосредственно строительство пройдет в 2023-2025 гг., а его стоимость составит 269,6 млн руб.



В техзадании указано, что рабочих мест в здании будет всего 52, площадь здания — 2132 кв. м. В нем будет цоколь с техническими помещениями, одноэтажная закрытая парковка для служебного автотранспорта, гараж. В здании будет 3 этажа. Какой смысл ждать 4 года, чтобы построить такое невместительное здание? Проект вызывает много вопросов и не учитывает потребности ведомства на перспективу.

В техзадании указано, что нужно построить ограждение, откатные/распашные ворота, калитку, шлагбаум, мойку для автомобилей, спортивную площадку, плац для построения, парковку на 5-6 машин.