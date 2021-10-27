Объявлены победители отборочного этапа VII Национального чемпионата «Абилимпикс»

4-17 октября в 84 регионах России прошел отбор VII Национального чемпионата по профмастерству для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс». В нем победили 3 участника из Ненецкого округа.



В отборе участвовали 2198 человек. От НАО приняли участие 8 человек в категориях: «Школьники», «Специалисты», «Студенты». Они соревновались в мастерстве в «Вязании крючком», «Парикмахерском искусстве», «Изобразительном искусстве», «Художественном вышивании», «Обработке текста», «Вязании спицами», «Предпринимательстве».



Конкурсанты делали задания на рабочих местах под руководством экспертов. Отбор проходил в очно-дистанционном формате.



Победитель этапа в категории «Школьники» Г. Дуркина из СШ№2 в компетенции «Вязание крючком». Школьница школы им. А.. Пырерки М. Апицына прошла отбор в «Парикмахерском искусстве». В категории «Специалисты» выиграла А. Остальцева в компетенции «Вязание спицами».



7 Национальный чемпионат «Абилимпикс» 16-18 ноября пройдет в неизвестном пока формате. Он пройдет в рамках проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Все три победителя отбора от НАО будут там представлены.

