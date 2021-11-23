Самый высокогорный ресторан на Северо-Западе России открылся в Мурманской области

Высокогорный ресторанный комплекс появился на горнолыжном курорте в Кировске.



Панорамный ресторан "Плато" - резидент Арктической зоны РФ, что предполагает налоговые льготы. Проект поддержал председатель правительства М. Мишустин. Комплекс на высоте 820 м находится на горе Айкуайвенчорр. Строительство обошлось в 400 млн руб.



Развитие бизнесом спортивной и туринфраструктуры в Кировско-Апатитской агломерации переросло социнвестиции. МСБ имеет возможность вкладываться в развитие инфраструктуры Хибинского горного массива. Это уникальное место с историей и потенциалом.



На горнолыжном курорте можно поесть с панорамным видом на горные вершины Хибин и Кировск. Но по поводу цен в меню все хранят молчание. Видимо, они доступны далеко не всем, поскольку это ресторан, а не кафе.



В строительстве панорамного ресторана со стеклянными стенами использовались большепролетные монолитные конструкции без опор, которые создают эффект парения 5-этажного здания из бетона и стекла.

