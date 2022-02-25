100 жителей региона приняли участие в опросе о дате проведения Дня реки Печоры
100 жителей НАО приняли участие в опросе о сроках проведения Дня реки Печоры. Это голосование проходило до 25 февраля на Платформе портала Госуслуги.
Праздник День реки Печоры носит научный и практический характер, он является площадкой для дискуссии экспертов в области управления водными ресурсами. Это шанс привлечь внимание ведомств к проблеме округа для быстрого решения задач в берегоукреплении, противопаводковых мероприятий, рыболовства. Пройдут экологические акции, культурно-массовые, спортивные мероприятия, о чем рассказал глава Департамента природных ресурсов НАО А. Чабдаров.
Профильным ведомством округа предложено 3 даты проведения мероприятия – последнее воскресенье мая, августа или 29 июля. Жители НАО могут предложить и свой вариант.
Результат голосования сформируется в обезличенном виде.
Инициативой учредить Дня реки Печоры - отделение «Единой России». Цель - привлечение внимания к проблеме сохранения водных объектов НАО, и самой крупной р. Печоры в том числе. Идея поддержана губернатором НАО Ю. Бездудным.
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