В Мурманской области решили задействовать общественные работы для помощи безработным
Ранее к этому механизму власти прибегали в апреле 2020 года для поддержки людей, оставшихся без зарплаты из-за противоэпидемических ограничений. Отдельная программа будет разработана для подростков. Финансовое обеспечение этих мероприятий предусмотрено за счет резервного фонда правительства региона. В 2020 году список общественно полезных работ и суммы вознаграждения определяли муниципальные власти. Речь шла о работах по благоустройству и очистке территорий после зимы.
Власти также пытаются наладить ситуацию с кредитованием бизнеса, который сейчас может получить заемные средства в коммерческих банках минимум под 23% годовых. Мурманская область снизила ставку по целевым займам от регионального Фонда развития предпринимательства для субъектов МСП до 7% годовых. Средства предоставляются предприятиям общепита, производственным компаниям для пополнения оборотных средств и рефинансирования кредитов, стоимость обслуживания которых выросла в связи с резким увеличением ключевой ставки.
Мурманская область также гарантировала сохранение платы за пользованием государственным имуществом и земельными участками на уровне 2021 года.
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