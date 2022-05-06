Дети НАО поедут в санаторий «ДиЛуч» в Анапе

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 06.05.2022

«ДиЛуч» выиграл тендер на оказание услуг санаторно-курортного лечения детям с одним родителем. С компанией заключили договор на покупку 433 путевок «Мать и дитя».

На оздоровление и отдых по этим путевкам поедет 241 ребенок 4-15 лет с 192 родителями, которые будут их сопровождать. Курс отдыха в санаторно-курортном лагере - 21 день. Заезды начнутся уже в этом месяце и продлятся до сентября, о чем рассказали в Департаменте здравоохранения НАО.

Взять путевку в санаторий можно для детей 4-2 лет, имеющих 3 группу здоровья, детей 4-15 лет с 4 и 5 группами, проживающих в Ненецком округе постоянно. Заплатит за путевку региональный бюджет. Этим категориям путевки достаются бесплатно.

Путевки предоставляют семьям со среднедушевым доходом на члена семьи, не превышающим двойного размера прожиточного минимума, т. е. 44438 тыс. руб. Обязательное условие для получения путевки - медицинские показания к санаторно-курортному лечению. Остальные родители могут купить эту путевку за полную стоимость или взять их с частичной оплатой организаций, в которых работают родители.





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