6 петрозаводских перевозчиков обеспечат бесплатный проезд ветеранов ВОв

Республика Карелия >> Общество >> 21.05.2022

Решение принято троллейбусным управлением Петрозаводска, компаниями «Автопассаж», «Вираж». Теперь бесплатно смогут перевозить ветеранов 6 транспортных компаний: «Транспортная компания», АТП 2, АТП, АТП 3, «Авто Сити», АТП 4 ТОСНОАВТО.

С 23 мая бесплатный проезд будет у участников/инвалидов ВОв, сопровождающих их людей; тружеников тыла; людей с медалями «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя»; несовершеннолетних узников концлагерей, прочих мест принудительного содержания во время Второй мировой войны. Воспользоваться льготой можно при наличии соответствующее удостоверение.

Бесплатный проезд доступен на автобусах № 5, 2, 8, 10, 8, 12, 17, 14, 19, 22, 21, 26, 27, 29.

По мнению многих граждан такая инициатива - показуха. Бюджету такое нововведение почти ничего не будет стоить, потому что люди указанных категорий находятся в весьма преклонном возрасте и услугами общественного транспорта почти не пользуются.

По инициативе главы Карелии А. Парфенчикова также возможность бесплатного проезда есть в пригородных, междугородных автобусах госперевозчиков «Карелавтотранс», «Карелавтотранс-Сервис».





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