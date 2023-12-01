Готовится к устройству ледовая переправа на зимнике Нарьян-Мар – Тельвиска

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 01.12.2023

Работа стартует когда в протоке Казенная Виска будет необходимая толщина льда. В сентябре был заключен контракт на 2 года с ГУП «Нарьян-Мардорремстрой» на организацию и содержание зимника Нарьян-Мар – Тельвиска. Сейчас выполняются подготовительные работы - подсыпается зимняя автодорога, на подъезде установили шлагбаумы.

Лед для разрешения выезда должен быть не менее 28 см, а на данный момент он составляет 14 см. Но есть водители, которые рискуя собственной жизнью пытаются выезжать на лед, причем не на снегоходах, а на автомобилях. Транспорт проваливался под лед и чудом никто не утонул. Через неделю или две при сохранении погодных условий лед будет нужной толщины. 

Губернатор округа Ю. Бездудный попросил профильный Департамент, МЧС и подрядчика открыть дорогу как только установится необходимая толща льда, чтобы водители не нарушали правила, не объезжали  шлагбаум. 

Длина зимника 5,9 км, а ледовой переправы через Казенную Виску 120 м Грузоподъемность 20 тонн, скорость передвижения 50 км/ч.





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