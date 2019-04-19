В НАО прошел семинар глав муниципалитетов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.12.2023

С 14 по 16 декабря в Нарьян-Маре проходил консультационно-учебный семинар глав муниципальных образований округа. Такие мероприятия проводятся регулярно, и уже сменили состав участников. Если раньше это были депутаты, то теперь - главы муниципалитетов.

Здесь обмениваются мнениями, делятся опытом, поскольку главы мунобразований общаются с жителями, решают самые актуальные проблемы.

Глава избиркома НАО И. Макаров рассказал об организационных особенностях выборов Президента России. Главы обсудили проблемы отдаленных поселков округа с депутатами Собрания НАО, пригласили их приехать в муниципалитеты и посмотреть, как и чем живут люди, над чем нужно работать.

Для глав муниципалитетов провели деловую игру, в рамках которой выявили особенности муниципалитетов, с которыми следует работать для улучшения качества жизни поселений. Также участники приняли участие в ряде мероприятий, обменялись контактами для сотрудничества в будущем.

Организатором обучающего семинара стал Департамент внутренней политики НАО.





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