В НАО прошел семинар глав муниципалитетов
С 14 по 16 декабря в Нарьян-Маре проходил консультационно-учебный семинар глав муниципальных образований округа. Такие мероприятия проводятся регулярно, и уже сменили состав участников. Если раньше это были депутаты, то теперь - главы муниципалитетов.
Здесь обмениваются мнениями, делятся опытом, поскольку главы мунобразований общаются с жителями, решают самые актуальные проблемы.
Глава избиркома НАО И. Макаров рассказал об организационных особенностях выборов Президента России. Главы обсудили проблемы отдаленных поселков округа с депутатами Собрания НАО, пригласили их приехать в муниципалитеты и посмотреть, как и чем живут люди, над чем нужно работать.
Для глав муниципалитетов провели деловую игру, в рамках которой выявили особенности муниципалитетов, с которыми следует работать для улучшения качества жизни поселений. Также участники приняли участие в ряде мероприятий, обменялись контактами для сотрудничества в будущем.
Организатором обучающего семинара стал Департамент внутренней политики НАО.
Рекомендуем по теме:
В «Большом этнографическом диктанте» приняли участие 5,5 тыс. представителей НАО
Экспортеры Мурманской области получат помощь в регистрации своего товарного знака за границей
В Сыктывкаре проходят соревнования по хоккею с мячом
В Карелии жители обречены на информационный голод
Вологда стала лидером РФ по качеству экосреды
В Поморье усилят контроль за рыболовством
Готовится к устройству ледовая переправа на зимнике Нарьян-Мар – Тельвиска