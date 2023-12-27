В НАО выбрали лучшие соцпроекты 2023 г.

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 27.12.2023

Департамент финансов НАО подвел итог окружного конкурса «Мой добрый бизнес».

Лучшим соцпредпринимателям награды вручал замгубернатора НАО — глава департамента С. Михайлов. Он поблагодарил бизнес за то что у его представителей нашлось время на участвуете в конкурсе. В округе надеются, что на уровне федерации победители окружного конкурса проявят себя и станут победителями, а практика соцпредпринимательства региона найдет отражение по всей стране. НАО гордится своими представителями.

В категории «Лучший проект соцпредпринимательства в области допобразования и детского воспитания» победил ИП, глава Центра допобразования «Красный Лис» Н. Холодова.

Т. Лупандина, глава танцевальной школы Lu Dance Famil выиграла как лучший проект в области здорового образа жизни, спорта, физкультуры.

Глава «Бюро детских дел» Ю. Хмилевская победила в категории «Лучший проект соцпредпринимательства в области допобразования, воспитания детей».

Теперь победители НАО смогут представить регион на следующем этапе всероссийского конкурса.





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