В НАО выбрали лучшие соцпроекты 2023 г.

Департамент финансов НАО подвел итог окружного конкурса «Мой добрый бизнес».



Лучшим соцпредпринимателям награды вручал замгубернатора НАО — глава департамента С. Михайлов. Он поблагодарил бизнес за то что у его представителей нашлось время на участвуете в конкурсе. В округе надеются, что на уровне федерации победители окружного конкурса проявят себя и станут победителями, а практика соцпредпринимательства региона найдет отражение по всей стране. НАО гордится своими представителями.



В категории «Лучший проект соцпредпринимательства в области допобразования и детского воспитания» победил ИП, глава Центра допобразования «Красный Лис» Н. Холодова.



Т. Лупандина, глава танцевальной школы Lu Dance Famil выиграла как лучший проект в области здорового образа жизни, спорта, физкультуры.



Глава «Бюро детских дел» Ю. Хмилевская победила в категории «Лучший проект соцпредпринимательства в области допобразования, воспитания детей».



Теперь победители НАО смогут представить регион на следующем этапе всероссийского конкурса.