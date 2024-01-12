В НАО утвердили план мероприятий на Год семьи

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 12.01.2024

2024 г. в стране объявлен Годом семьи. Он предполагает акцент на решение многих вопросов семьи, например, создание условий молодым семьям для рождения первенца, укрепление репродуктивности, матподдержка многодетных/многопоколенных семей, пропаганда здоровой моды на многодетность. Несмотря на правильность политики, некоторые моменты вызывают вопросы. Например, зачем людям многодетные семьи, если содержать их родители не в состоянии? Сейчас в стране сложная экономическая и политическая ситуация, в которой ориентироваться на многодетность многие считают неправильным. Но в стране падает рождаемость, прирост населения минимальный, а молодежь старается уехать на ПМЖ за границу. В таких условиях становится понятно, что поддержать деторождение нужно.

В плане мероприятий чествование матерей-героинь, а также матерей, обладающих орденами/медалями «Родительская слава», конкурсы «Это у нас семейное» и «Семья года», торжества ко Дню семьи, а также мероприятия по улучшению положения семей с детьми. Многие мероприятия направлены на общение с будущими родителями.

Напомним, что официальное открытие Года семьи запланировано на 19 января в рамках семейного форума «Родные – любимые» на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ.





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