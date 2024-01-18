Молодежь чаще стала участвовать в городских мероприятиях Вологды

Вологодская область >> Общество >> 18.01.2024

25 тыс. молодых людей в 2023 г. стали участниками мероприятий в разных сферах жизни города - в управлении, спорте, образовании, творчестве. Город воспитывает, обучает, дает возможность закрепиться и работать. Так в Вологде пытаются сохранить молодые кадры, которые в большинстве своем хотят уехать. Создано Управление по молодежной политике, Молодежная администрация, призванные воплощать идеи молодежи в жизнь.

Напомним, что в городе уже работают молодежные ТОС, помогающие в благоустройстве. Сейчас несколько их проектов рассматриваются администрацией. Власти поддерживают идеи в контексте совместной работы, выделяют на реализацию гранты.

Экс-кинотеатр «Салют» стал точкой притяжения молодежи. Свою изначальную функцию он перестал выполнять давно, но пространство переделали, создали здесь молодежный центр, куда могут прийти провести время горожане любого возраста. Здесь проводятся мероприятия - мастер-классы, фестивали, встречи. Таких площадок в Вологде должно стать больше, причем не только в центре, а во всех районах города.





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