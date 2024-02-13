«Аквилон» начинает возведение ЖК в Майской Горке Архангельска

Архангельская область >> Общество >> 13.02.2024


На участке 0,62 га компания построит разновысотный жилкомплекс My Sky площадью 21,6 тыс. м?.

Дом на 347 квартир на пересечении пр. Московского с ул. Галушина спроектирован по технологии «Разумные метры» с разнообразием планировок. Здесь будут студий, евро-четырехкомнатные квартиры.

ЖК будет оснащен системой «умный дом» с датчиками дыма и пожарной охраны, автоматическим открытием входной двери, системой контроля протечек, дистанционным отключением в квартире электроустановок, IP-домофонией и видеонаблюдением. Счетчики будут иметь устройства автоматического сбора показаний с последующей передачей.

55% территории отведено под благоустройство - закрытый двор, детская и спортплощадка, зоны отдыха и озеленение. Для малышей будет открыт клуб «Аквилон KIDS». Предусмотрено создание подземного паркинга с доступом к лифту, парковке на открытой стоянке.
Участок обеспечен мощностями, инженерными сетями. Территория имеет развитую социнфраструктуру с детсадами «Веснушка», «Сиверко», «Олененок», гимназией, школой с бассейном, школой Соловецких юнг, Семейной клиникой, филиалом поликлиники №?2. Хорошая транспортная доступность обеспечена участком пр. Московского, построенным в 2023 г.





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