73 работодателя НАО готовы предоставить рабочие места подросткам в летние месяцы

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 24.02.2024

По информации Департамента труда округа, 73 работодателя НАО смогут трудоустроить у себя детей на лето. Можно будет охватить трудоустройством порядка 1100 школьников, студентов среднего профобразования.

Составлен приблизительный список ребят, которые имеют желание летом подработать, и исходя из заявок, оставленных в Центре занятости будут создаваться рабочие места. Сейчас идет работа над обработкой заявок школ, техникумов с работодателями. Также детей обучают правильной подаче заявок на сайте «Работа в России».

Губернатор НАО поручил главе профильного Департамента работать над привлечением работодателей к трудоустройству детей, проинформировать граждан о возможности подать заявку на летнее трудоустройство, объяснить, как это можно сделать, где и в какие сроки. Финансирование на это в 2024 г. сохраняется.

Госуслуги в области занятости возможны в электронном виде. Когда возникают проблемы с регистрацией, навигацией на сайте «Работа России», можно обращаться к специалистам Центра занятости за помощью.






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