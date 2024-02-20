73 работодателя НАО готовы предоставить рабочие места подросткам в летние месяцы

По информации Департамента труда округа, 73 работодателя НАО смогут трудоустроить у себя детей на лето. Можно будет охватить трудоустройством порядка 1100 школьников, студентов среднего профобразования.



Составлен приблизительный список ребят, которые имеют желание летом подработать, и исходя из заявок, оставленных в Центре занятости будут создаваться рабочие места. Сейчас идет работа над обработкой заявок школ, техникумов с работодателями. Также детей обучают правильной подаче заявок на сайте «Работа в России».



Губернатор НАО поручил главе профильного Департамента работать над привлечением работодателей к трудоустройству детей, проинформировать граждан о возможности подать заявку на летнее трудоустройство, объяснить, как это можно сделать, где и в какие сроки. Финансирование на это в 2024 г. сохраняется.



Госуслуги в области занятости возможны в электронном виде. Когда возникают проблемы с регистрацией, навигацией на сайте «Работа России», можно обращаться к специалистам Центра занятости за помощью.





