В Сыктывкаре после ремонта открыли участковый пункт полиции

После капремонта снова открылся участковый пункт, и в первый рабочий день участковые принимали представителей горадминистрации, профильных министерств.



Здание было построено в 1966 г. Сначала там располагалось отделение почты и только потом участковый пункт. Двери и окна остались со времен почты, поэтому был такой холод, что приходилось работать в верхней одежде.

Пришлось сделать капитальный ремонт - заменить окна, полы, двери, стены очистить до кирпича, оштукатурить, покрасить, отремонтировать потолки, поменять сантехнику, сети, мебель.



В городе 13 опорных пунктов. Минюст Коми выделил субсидию на ремонт - 2 млн руб. Уже есть проектно-сметная документация для продолжения ремонта на ул. Ломоносова, 50, Малышева, 15.



Ранее сделали ремонт в пунктах полиции на уд. Пушкина, 36 в 2019 г., Тентюковской, 330 в 2020 г. Мероприятие реализованы по госпрограмме обеспечения общественного порядка. В 2023 г. 7 млн руб. должны направить на ремонт пунктов полиции. Уже отремонтированы пункты в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске и Печоре, Ижемском и Прилузком районах.