В Мурманске запустили пилотный проект "Пять озер"

Мурманская область >> Спорт >> 31.12.2023

Лыжные трассы пяти озер Мурманска обслуживаются 6 дней в неделю, и это только начало пилотного проекта "Пять озер".

Глава горадминистрации Ю. Сердечкин рассказал об инициативе поддержки лыжных трасс в городских округах. Обычно зимой в Мурманске оборудованы лыжные трассы только на Семеновском озере, у спорткомплекса "Снежинка". С 2023 г. любителям активного отдыха открыт новые возможности - на лыжах можно покататься на новых трассах - озерах Среднее, Большое, Глубокое и Безымянное, т. е. в каждом районе города. Это упростило положение дел, потому что раньше жителям Мурманска приходилось пользоваться только двумя трассами и добираться из некоторых районов туда было неудобно.

Ухаживать за трассами, следить за их проходимостью и состояние лыжни будут каждый день, кроме понедельника, поэтому отправляться на катание можно будет с раннего утра. Обслуживание трасс будет работать по ночам. Трассы подходят для любителей, взрослых и детей, поэтому у мурманчан появилась возможность проводить всей семьей выходные дни на свежем воздухе.

Проект пилотный, поэтому от востребованности у горожан каждой трассы зависит, продлят ли проект на следующий год. Возможно, где-то потребуется доработка или дополнительная инфраструктура. 





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