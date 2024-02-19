В Архангельске состоялся первый Арктический забег

Архангельская область >> Спорт >> 19.02.2024

Погода в городе разбушевалась. Был снежный шторм, плохой свет, но это не остановило собравшихся, которые пробежали 1-12 км по Набережной Северной Двины.

Массовый забег «Арктический» организовало региональное сообщество «Россия — страна возможностей», а также региональное минспорта, федерация легкой атлетики АО. Этот забег новый для региона, поэтому пока малоизвестный и не совсем популярный.
Маршруту дали название «По следам кудесника», потому что он проходил вдоль набережной от скульптуры кудесника до Дендропарка САФУ. Участники на выбор могли бежать 1, 5, 10, 12 км.

На забеги зарегистрировались свыше 1 тыс. человек. Приходилось бежать против ветра и снега в лицо. Холодно было даже бегущим на большие расстояния. Лишь последнюю часть пути бежали при более менее приемлемых погодных условиях.

Цель забега - создать традицию семейных мероприятий, которые формируют здоровый образ жизни. Первыми его участниками стали люди, у которых физкультура стала привычкой.

На забеге собрались бегуны-любители из Архангельской области, Мурманской, Тульской, Вологодской, Ленинградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Свердловской, Ярославская области, Алтая, Краснодарского края, Карелии.





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