В Архангельской области в 2024 г. обновят 10 школьных спортобъектов

Архангельская область >> Спорт >> 26.02.2024


В рамках программы «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» обновление спортинфраструктуры сделают в 10 школах Поморья. В этом году на эти цели направят 55 млн руб.

Капремонту подлежат 8 спортзалов, 2 плоскостных спортсооружения. В проекте принимают участие организации из малых городов и поселков.

Подготовительную работу к конкурсу подрядчиков уже проводят. Ремонт сделают в спортзалах шестой школы Коряжмы, четвертой Онеги, Кречетовской школы в Каргопольском округе, четвертой школы (подразделения второй школы) Няндомы, первой школы Обозерска в Плесецком округе, Лойгинской школы в Устьянском округе, Коношской школы им. Лаверова, Шеговарской школы в Шенкурском округе.

Плоскостные спортсооружения откроют в Сольвычегодской школе в Котласском округе, Киземской школе в Устьянском округе.
По сообщению Минпросвещения РФ, в текущем году хорошие условия для уроков физкультуры в рамках проекта «Успех каждого ребенка» создадут 5,9 тыс. образовательных организациях сельской местности, малых городов. Цель проекта - создание системы выявления, развития талантов молодых людей.





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