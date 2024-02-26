В Архангельской области в 2024 г. обновят 10 школьных спортобъектов



В рамках программы «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» обновление спортинфраструктуры сделают в 10 школах Поморья. В этом году на эти цели направят 55 млн руб.



Капремонту подлежат 8 спортзалов, 2 плоскостных спортсооружения. В проекте принимают участие организации из малых городов и поселков.



Подготовительную работу к конкурсу подрядчиков уже проводят. Ремонт сделают в спортзалах шестой школы Коряжмы, четвертой Онеги, Кречетовской школы в Каргопольском округе, четвертой школы (подразделения второй школы) Няндомы, первой школы Обозерска в Плесецком округе, Лойгинской школы в Устьянском округе, Коношской школы им. Лаверова, Шеговарской школы в Шенкурском округе.



Плоскостные спортсооружения откроют в Сольвычегодской школе в Котласском округе, Киземской школе в Устьянском округе.

По сообщению Минпросвещения РФ, в текущем году хорошие условия для уроков физкультуры в рамках проекта «Успех каждого ребенка» создадут 5,9 тыс. образовательных организациях сельской местности, малых городов. Цель проекта - создание системы выявления, развития талантов молодых людей.