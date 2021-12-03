Между Карелией и Финляндией будет ходить ретропоезд
Туристический маршрут свяжет Сортавалу и Йоэнсуу, заявили участники онлайн-встречи представителей пограничных и таможенных служб обеих стран. Проект, находящийся на стадии одобрения инженерной документации, будет реализован совместно «РЖД» и финской железнодорожной администрацией. Сейчас идет разработка схемы и графиков движения состава. Руководитель отдела перевозок по России компании «VR» на онлайн-встрече отметила, что финские власти предлагают реконструировать паровоз «Ukko-Pekka», чтобы задействовать его на маршруте в качестве локомотива для движения по территории Суоми. Границу будут пересекать только пассажирские вагоны.
Тестовые запуски запланированы на конец января, а технический старт произойдет в феврале. На май намечена проверка маршрута Сортавала-Рускеала-Йоэнсуу с участием приглашенных гостей.
Россия имеет опыт организации движения ретропоездов – уже 2 года в Карелии работает единственный в стране регулярный поезд на паровозной тяге, связывающий Сортавалу с Горным парком Рускеала. Этим маршрутом пользуются туристы, специально для которых график движения согласован с прибытием пассажирского поезда из Санкт-Петербурга. Интерьер вагонов и форма работников выполнены в дореволюционном стиле.
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