Этно-вокалистка Drummatix опубликовала влог из Териберки

мурманская >> Туризм >> 09.09.2022

Е. Бардыш или Drummatix недавно побывала в Мурманской области и опубликовала на своих страницах в соцсетях влог о прогулке по Териберке. Сюда она приехала не как турист помотреть достопримечательности, на Арктический фестиваль. Она побывала за Полярным кругом, после чего выступила на фестивале в Териберке «Териберка». Несмотря на поезду на фестиваль в минимальном составе, поездка оказалась очень насыщенной событиями. Компания практически не выпускала видеокамеры из рук, снимала все вокруг, особенно природу и бескрайние просторы.

Артисты анонсируют, что позже смотрнируют и покажут видео с яйцами дракона, водопадами, кучей пасхалок из гримерки.

Арктический фестиваль «Териберка» прошел в этом году седьмой раз. Он продлился 2 дня, а его посетителями стали 10,5 тыс. человек, что в 2 раза больше показателя 2021 г. Drummatix выступила в первый день с The Hatters, рок-группой «Вельвет», а хедлайнерами этого дня стали Cheese people, Линда.

Напомним, что Териберка с каждым годом становится все популярнее среди туристов. Здесь проходят кинофестивали, музыкальные фестивали.





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