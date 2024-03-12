Режим работы ярмарки "Наша рыба" в Мурманске продлен

Мурманская область >> Сельское хозяйство >> 12.03.2024

Мобильная ярмарка на ул. Воровского, на которой можно купить рыбную продукцию, ранее работавшая до 10 марта, продлена до 17. Ежедневно купить свежую рыбу можно будет до 18:00

Здесь можно свежемороженую мойву за 100 руб., и именно этот товар вызвал повышенный интерес у покупателей. Очередь за рыбой состояла из сотни человек, что и послужило поводом для продления режима работы ярмарки.

Но мало продлить ее работу по времени. Нужно организовать удобную продажи, чтобы люди не стояли в длинных очередях на морозе. Например, открыть не одну точку продажи мойвы, а несколько.

Помимо свежей и свежемороженой рыбы на "Дне мойвы" можно приобрести сушеную, копченую, вяленую рыбу, рыбные консервы, полуфабрикаты и другую продукцию, но хитом продаж остается сама доступная по цене мойва. Ее активно покупают горожане, а также приезжие из соседних сел и городов, которые специально приезжают в Мурманск за продуктами и за рыбой в частности.

Напомним, что рыбная ярмарка в Мурманске организована в рамках более крупной ярмарки - "На Севере - весна". 





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