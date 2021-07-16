2 спецгрузовика с рыбой приехали в Колу

Ярмарка "Наша рыба" путешествует по Мурманской области, и первый город, в котором она остановилась - Кола. Жители Колы могут полакомиться свежей рыбой, купив ее на площади у Кольского райцентра культуры на масштабной рыбной ярмарке.



Вчера в Коле обосновались 2 специальных грузовика с встроенными прилавками и оборудованными под морепродукты. Ярмарка работала всего один день с 11:00 до 17:00. На ней не только торговали рыбой, но и развлекали покупателей и продавцов выступлениями местных творческих коллективов.



Ранее о расширении географии проекта "Наша рыба" А. Чибис, губернатор Мурманской области, рассказал еще в мае. Для сохранения качественной продукции передвижную торговую площадку оснастили холодильно-морозильным оборудованием.



Всего за время ярмарке в Коле было продано 500 кг охлажденной трески, которую можно приготовить сразу или заморозить на будущее. Дальше фудтраки с морскими деликатесами отправятся дальше по Мурманской области и побывают во всех городах в рамках ярмарок "Наша рыба".

