С начала года на Пушкинскую карту зачислено 5 тыс. руб.

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 21.01.2022

На деньги Пушкинской карты молодые люди 14-22 лет могут купить билеты на разные культурные мероприятия. В частности, в НАО – на концерты в ДК «Арктика», лекции, экскурсии, интерактивные уроки в Ненецком краеведческом музее. В ДК «Арктика» на деньги Пушкинской карты можно сходить на спектакль «Лекарь поневоле» (театр «Творецкого») по комедии Мольера. Он состоится 29 января. 30 января начнется танцевальный фестиваль «Разморозка», в котором выступят коллективы современных танцев.

Купить билеты можно в кассах, на сайте ДК «Арктика».

Пушкинской картой можно рассчитаться за билеты на 18 мероприятий краеведческого музея - экскурсии о геологических открытиях НАО, жизни нененецкого народа. Специалисты читают лекции о НАО в годы ВОв, защитниках Отечества, проводят занятия, на которых можно познакомиться с жизнью народа коми, ненецкими игрушками, играми.

Оформить карту можно в приложении «Госуслуги. Культура», используя учетную запись на портале «Госуслуги». Именная карта с фотографией также оформляется в отделениях Почта Банка. При себе нужно иметь СНИЛС, документ, удостоверяющий личность.





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