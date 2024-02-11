Хореографический фестиваль «Энергия Севера» проходит в Петрозаводске

9-11 февраля на сцене «Петровского Дворца» в Петрозаводске проходит фестиваль «Энергия Севера». В этом году он проводится 7-й раз и побил рекорд по числу участников - 900 танцоров.



«Энергия Севера» — танцевальное шоу, призванное продемонстрировать лучшие номера в разных стилях, от классики, народных танцев до уличных. В городе собрались юные танцоры из Вологды, Санкт-Петербурга, Карелии, Ленобласти, Подмосковья, Москвы, Мурманской области, Кронштадта, Мирного, Нижнего Новгорода.



Жюри оценивает танцы по прописанным организаторами критериям, беря во внимание постановку, костюмы, работу хореографов, детей, балетмейстеров.



Также танцоров оценивает эксперт из Санкт-Петербургской Академии танца Б. Эйфмана — хореографического училища, принимающего воспитанников с 9 лет. Его выпускники получают диплом о среднем профобразовании «Артист балета, преподаватель».

После выступлений участников ждут мастер-классы по актерской игре, фольклору, капоэйре, квесты, онлайн-экскурсии, прогулки по «Гиперборее», поездки к карельскому Деду Морозу Талви Укко. Финал фестиваля завершится вручением наград и дискотекой.



