Новая технология даст возможность Сыктывкарской ЦВК снизить выбросы в атмосферу

В Центральной котельной города внедрили технологию глубокой утилизации тепла дыма и газов, за счет чего ЦВК будет меньше негативно воздействовать на окружающую среду, улучшает технические и экономические показатели.



С проектом ознакомился глава администрации МОГО "Сыктывкар" В. Голдин. В частности, он осмотрел на блоке No 1 экономайзер на 6 Гкал/час, вспомогательное оборудование. Установка успешно протестирована в течение 72 часов и уже введена в промышленную эксплуатацию.



Технология дает возможность использовать тепло из дымовых выбросов 3-х котлов. Газы проходят через теплообменник и нагревают воду. Температура снижается на 100 градусов, образуется 6 тонн конденсата в час, который вернется в технологический цикл как добавочная подпиточная вода.



В результате ЦВК снизит потребление топлива в года на 6,57 тыс. т.у.т., увеличится КПД оборудования, мощность котельной, а сэкономленной теплоэнергии хватит на подключение 5 многоэтажек. Важный плюс - уменьшение парниковых выбросов.

Проект можно рекомендовать к тиражированию на других энергообъектах.