Новая технология даст возможность Сыктывкарской ЦВК снизить выбросы в атмосферу
В Центральной котельной города внедрили технологию глубокой утилизации тепла дыма и газов, за счет чего ЦВК будет меньше негативно воздействовать на окружающую среду, улучшает технические и экономические показатели.
С проектом ознакомился глава администрации МОГО "Сыктывкар" В. Голдин. В частности, он осмотрел на блоке No 1 экономайзер на 6 Гкал/час, вспомогательное оборудование. Установка успешно протестирована в течение 72 часов и уже введена в промышленную эксплуатацию.
Технология дает возможность использовать тепло из дымовых выбросов 3-х котлов. Газы проходят через теплообменник и нагревают воду. Температура снижается на 100 градусов, образуется 6 тонн конденсата в час, который вернется в технологический цикл как добавочная подпиточная вода.
В результате ЦВК снизит потребление топлива в года на 6,57 тыс. т.у.т., увеличится КПД оборудования, мощность котельной, а сэкономленной теплоэнергии хватит на подключение 5 многоэтажек. Важный плюс - уменьшение парниковых выбросов.
Проект можно рекомендовать к тиражированию на других энергообъектах.
Рекомендуем по теме:
В 2018-м году на Омском НПЗ введут в эксплуатацию новый очистительный блок технологического конденсата
Экспортеры Мурманской области получат помощь в регистрации своего товарного знака за границей
Вологда стала лидером РФ по качеству экосреды
В Поморье усилят контроль за рыболовством
Готовится к устройству ледовая переправа на зимнике Нарьян-Мар – Тельвиска
Проект бюджета Вологды на 2024 г одобрили городские депутаты
Мурманская область вошла в топ регионов по тратам на сигареты и выпивку
Врач из Вологды стал лучшим оториноларингологом РФ