Глава Архангельска Д. Морев принял участие в празднике последнего звонка

Архангельская область >> Образование >> 23.05.2021

Выпускников архангельской гимназии №3 поздравил глава Архангельска Д. Морев, который сам когда-то был выпускником этого учебного заведения.

Торжество по случаю окончания школы прошло традиционно с напутствиями учителей, родителей, стихами от младших классов, школьным вальсом и музыкальным подарком от выпускников. Для школьников это было трогательно и мило, многие даже пустили слезу.
Д. Морев пожелал выпускникам счастья, удачи на экзаменах и в выборе профессии. Также он поздравил учителей, в том числе свою классную руководительницу Н. Балину.

Глава гимназии Е. Калинина подчеркнула, что для человека главное – найти любимую работу и состояться в ней. Школа дает знания, которые открывают перед выпускниками широкие возможности.

Во взрослую жизнь учителя отпускают учеников со спокойным сердцем, потому что все дети талантливые, умные, они смогут оставить яркий след в развитии своего города, добиться успеха в жизни.

Последний звонок дали ученик 11-го класса Н. Юрченко и первоклашка А. Акишина.





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