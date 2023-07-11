Житель Кировска получил 600 тыс. руб. за профзаболевание

Мурманская область >> Финансы >> 11.07.2023

Житель Кировска получил денежную выплаты в размере 600 тыс. руб. за моральный ущерб, причиненный болезнью, возникшей от профессиональной деятельности. Он посчитал себя пострадавшим от условий работы.

Пресс-служба региональных приставов сообщила, что пострадавший подал в суд иск, в котором указал, что физически и морально страдает, и суд его требования удовлетворил.

О возбуждении дела судебный пристав уведомил организацию-должника, в которой пострадавший работал. Если решение суда не будет выполнено в указанный срок, организации вынесут постановление еще и о взыскании 7-процентного исполнительского сбора от суммы долга, а также применено принудительное исполнение, например, взыскание денежных средств и имущества организации. Но всего этого удалось избежать, а деньги уже перечислены взыскателю.

Остается загадкой, чем в этой организации занимался потерпевший, какие секреты знает, что ему так просто суд вынес решение компенсировать деньги? Подобный случай может дать пример остальным желающим получить деньги от работодателя таким образом. 





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