До 1 октября жители Вологды смогут изменить форму получения льгот

Для замены формы получения льгот надо написать соответствующее заявление до конца сентября на портале Госуслуг, в клиентской службе СФР, МФЦ. Для сохранения формы получения льгот ничего делать не нужно.



Если человек отказывается от соцпакета, в том числе частично, в течение года он не сможет поменять способ его получения. Если он сохраняет право на натуральные льготы, будет пользоваться соцуслугами не по номинальной стоимости, а только в необходимом объеме.



1 февраля денежный эквивалент льгот 1469 руб./месяц. 1132 руб. из них предназначены на покупку лекарств, медизделий, лечебного питания для детей-инвалидов. На санаторно-курортное лечение с целью профилактики основных заболеваний выделяется 175 руб., на проезд на пригородном ж. д. транспорте, междугородном транспорте до места лечения и домой - 162 руб.



Федеральные льготники - это инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий, другие категорий лиц. В Вологодской области около 102 тыс. федеральных льготников, 34 тыс. из которых получают соцуслуги в натуральной форме.













