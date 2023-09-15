Жителям Мурманска нужно работать 37 дней на iPhone 15

Купить новинку работающий житель Мурманской области может через 37 дней, если ничего не есть, пить воду из крана и не на что не тратить заработок. iPhone 15 Pro стоит 146990 руб., и для многих эта сумма неподъемная. Например, среднестатистическому пенсионеру с пенсией 25 тыс. руб. придется копить на покупку больше 175 дней.



Напомним, что по МО средняя зарплата в первом полугодии была чуть более 95 тыс. руб., а значит, за вычетом 13% НДФЛ чистыми работник получает 82684 руб.



В целом это не так плохо, потому что в Мурманске зарплаты не самые маленькие. Если брать в среднем по стране, чистая зарплата составляет 66645 руб., а на покупку айфона придется накопить деньги за 46 рабочих дней.



Для сравнения, на iPhone в Турции придется работать 124 дня, Филиппинах - 79, Бразилии - 67, Индии - 56, Вьетнаме - 56. Лидер рейтинга Швейцария, жители которой могут заработать на iPhone 15 всего за 4 дня, США - за 5 дней, Австрии - за 6 и Люксембурга - за 6,5.



