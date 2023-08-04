Уроженка Архангельска пропала во время дайвинга в Египте

Архангельская область >> Происшествия >> 31.08.2023

Многодетная мама, уроженка Архангельска, сейчас проживающая в Санкт-Петербурге, К. Осипова пропала во время дайвинга в Красное море. Она погружалась с мужем, и по предварительной версии, заплыла глубже, чем было разрешено. Как можно было узнать глубину, на которой находишься, не понятно, как и то, почему женщина ныряла на 100 м с мужем, но потом куда-то пропала. В результате муж вынырнул, жена - нет.

Пара в составе организованной группы профессиональных дайверов в количестве 25 человек отправились в круиз по Красному морю на 10 дней. Во время погружения с аквалангами у острова Гифтун в группе было 9 человек.

Руководитель Ассоциации спасателей сразу после происшествия заявил, что зафиксировано превышение допустимой глубины погружения: Кристина опустилась ниже 110 м, в отличие от мужа.

Атташе генконсульства РФ в Хургаде А. Жиляев сообщил, что поиск женщины ведется, но безрезультатно. Генконсульство направило ноту в МИД Египта с просьбой выяснить обстоятельства, подтвердить документами пропажу женщины.

Кто виноват в случившимся, пока не ясно. Возможно сама пропавшая, возможно ее муж, потерявший ее из виду, а возможно некачественные услуги организаторов круиза, о которых в Египте ходят легенды.





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